La crise politique monte d'un cran à Dinant

Le PS a décidé ce mercredi soir de quitter la majorité communale. L'échevin Laurent Belot et la conseillère Audrey Bernard, les élus socialistes, ont en effet claqué la porte. Une décision "prise à l'unanimité des militants", selon leurs dires.

Après la démission cet été du bourgmestre Axel Tixhon, Laurent Belot et Audrey Bernard ont fait le constat que la majorité dinantaise est en pleine implosion. Ils pointent notamment du doigt la personnalité du nouveau bourgmestre Thierry Bodlet, qui n'arriverait pas à "apaiser le climat". Et ce, tant au sein de la majorité politique, qu'au sein de l'administration communale.

Ils font référence ici au départ, la semaine dernière, de la directrice générale de la commune. Thierry Bodlet avait affirmé qu'elle "n'avait pas la carrure pour l'emploi". Un commentaire qui était très mal passé chez certains et qui aurait été l'élément déclencheur de ces démissions.

En théorie, ce départ ne sonnerait pas le glas de la majorité à Dinant, puisque les deux partis restants de la majorité comptent toujours 12 élus sur 23. Mais deux de ces conseillers, Marie Christine Vermer et Alex Miskirtchian, avaient récemment pris leur distance et n'avaient pas voté l'avenant au pacte de majorité. Thierry Bodlet risque de se retrouver à la tête d'une majorité ingouvernable à Dinant.

Contacté par nos soins au lendemain de ces démissions, le bourgmestre a affirmé ne pas vouloir s'exprimer pour l'instant. Il nous a confiés qu'il allait désormais "voir ce qu'il allait faire avec la majorité restante."

A ce propos, le partenaire restant de la majorité de Thierry Bodlet, le premier échevin Robert Closset, s'est exprimé à ce sujet : "Moi, je pense d'abord aux citoyens, et c'est ça qu'il va falloir faire, dit-il. Je me rends compte ici que ce n'est pas le cas. C'est eux, encore une fois, qui portent le chapeau et j'en suis terriblement attristé. Maintenant, à un moment donné, je vais devoir siffler la fin de la récréation. Il est évident que pour moi aussi ça devient dur et il va falloir prendre une décision dans les prochains jours."

Le climat est donc tendu à Dinant, où les choses risquent encore de bouger dans les jours, voire les heures qui viennent.