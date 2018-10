La criminalité a chuté de 19% à Bruxelles en dix ans

La criminalité a diminué de près de 20% à Bruxelles en dix ans, ressort-il du premier rapport de Bruxelles prévention et sécurité (BPS) que relaie Le Soir. La population dans la Région a, dans le même temps, augmenté de 15,5%.

En dix ans, le nombre d'infractions est passé de 181.189 à 145.493 (-19%). La chute a même atteint 36% pour les vols et extorsions.

Certains délits sont plus fréquents dans les environnements urbains. Il y a ainsi davantage de vols dans ou sur des véhicules, de vols avec violence, de hold-up ou de constats de discrimination ou de racisme à Bruxelles qu'au niveau national.

Les vols de vélos trois fois plus nombreux

A noter que les vols de vélos sont trois fois plus nombreux aujourd'hui qu'il y a dix ans dans la capitale. Les faits de détention de drogue ou de tapage nocturne sont aussi plus fréquents aujourd'hui ou à tout le moins plus souvent rapportés à la police.

Le rapport de BPS offre une vue de la criminalité par quartier (Bruxelles est découpé depuis 2005 en 145 quartiers). Toutes infractions confondues, les cinq quartiers les plus problématiques sont situés au centre: Grand-Place, Cureghem, Porte de Hal, Matonge et Brabant.

"L'objectif n'est pas de livrer le hit-parade des zones à problèmes", insiste Jamil Araoud, directeur général de BPS, cité par Le Soir. "Mais bien de cibler au mieux les réponses à mettre en place."