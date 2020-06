La création reprend au Théâtre de la Guimbarde

La petite salle de la Guimbarde résonne à nouveau des idées qui se partagent. Deux comédiennes sont assises au sol sur le plateau, l’espace de création. Elles préparent une pièce pour les petits de 1 à 5 ans. "C’est une évocation du travail des femmes dans le village de Tiébélé au Burkina Faso", explique Bérénice Leclercq. "Chaque année, elles peignent leurs maisons et on va refaire vivre cet instant avec des gestes et des chants. Ça fait du bien de retrouver les autres et le plateau." Nadège Ouedraogo confirme que "ce confinement qui nous est tombé dessus tout d’un coup a été dur. Du jour au lendemain, quitter la scène et le public ce n’est pas évident."

La répétition reprend et les deux comédiennes travaillent le chant qui accompagnera le spectacle. Deux voix s’harmonisent accompagnées d’un kundi, une harpe africaine.

L'annulation de notre festival s'est faite, la mort dans l'âme

Gaëtane Reginster observe la scène avec le sourire. "J’ai la patate !", lance-t-elle. "Le plaisir de voir les projets reprendre vie." Le coup dur pour cette compagnie, ça a été l’annulation du festival Pépites à Charleroi. "Rien que sur mai et juin, nous avons dû annuler 133 représentations. C’est énorme. C’est tout notre festival qui a été annihilé. Nous sommes une compagnie et nous donnons des spectacles un peu partout mais en mai-juin c’est devenu notre rendez-vous devant le public carolo."

Cet été, grâce à un subside de la ville, le théâtre de la Guimbarde enchaînera les représentations en plein air dans les rues de Charleroi. "15.000 euros qui serviront à payer les cachets des artistes." Ensuite, ce sera les créations avec comme objectif à nouveau, Pépites en 2021.