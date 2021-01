La courbe des nouveaux cas de covid remonte en Belgique, en particulier en Brabant wallon

En chiffres, cela donne une augmentation de 44% des cas depuis le Nouvel An. Ce qui fait du Brabant wallon l'un des plus mauvais élèves, juste derrière la Région bruxelloise.

Quelle est la cause de ce regain de l'épidémie ? On peut clairement pointer les retours de vacances, ainsi que de zones rouges. Par exemple, les Brabançons sont partis deux fois plus que les Namurois.

"On dispose à présent des chiffres des PLF, c’est-à-dire des personnes qui reviennent de vacances et qui se déclarent, explique Gilles Mahieu, le Gouverneur de la Province du Brabant wallon, au micro de nos confrères de TVCom. Proportionnellement, on constate qu’il y a plus de Brabançons qui reviennent de vacances que dans d’autres provinces. En comparant par exemple avec la Province de Namur, il y a deux fois plus (proportionnellement, toujours) de Brabançons qui ont voyagé en zone(s) rouge(s)."

Evidemment, poursuit le Gouverneur, "on est très attentif à ces chiffres-là. Heureusement, ces personnes se sont déclarées. Mais j’incite vraiment pour qu’elles fassent leur quarantaine, leurs tests, afin que tout le monde soit protégé !"