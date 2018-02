La Côte belge? "Moche à en pleurer", selon une association néerlandaise

La Côte belge : ses plages de sable fin, ses promenades sur la digue, ses cuistax et ses glaces deux boules avec supplément chantilly... A la côte, il y a aussi des immeubles tous plus hauts les uns que les autres, déplore Natuurmonumenten, l’association néerlandaise pour la nature et l’environnement.

Comme le raconte flandreinfo.be, le site d'informations en français de la VRT, ce cri du coeur a été poussé dans une interview accordée au journal néerlandais De Volkskrant et au quotidien britannique The Guardian.

Les deux quotidiens se penchaient sur le fait que le nombre de touristes ne cessait de grimper aux Pays-Bas. Parmi eux, on retrouve de nombreux Belges. Pas étonnant, selon Bjorn van den Boom, de l’organisation Natuurmonumenten, qui gère les territoires naturels néerlandais. "Il n’y a eu aucune politique de gestion, et c’est aujourd’hui devenu un grand boulevard. La côte flamande est moche à en pleurer. C’est pour cela que tous les Belges viennent chez nous", affirme-t-il.

Aucun paysage de qualité

Et d'ajouter : "C’est abominable. C’est grave à dire, mais je n’ai jamais rencontré un Belge qui n’est pas d’accord. On n’y voit plus aucun paysage de qualité. C’est une conséquence de la gestion des autorités, qui n’a rien planifié concernant l’apparence de la ligne côtière", estime-t-il encore.

Cette déclaration n'a pas beaucoup plu à Anthony Wittesaele échevin du Tourisme de Knokke-Heist. Sa réaction est à lire sur le site de nos confrères de la VRT.

Quant à Philippe De Backer, Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, il estime sur Twitter que la Côte est "une perle belge" où les frites sont "les meilleures".