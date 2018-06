La construction de nouveaux kots à Louvain-la-Neuve se poursuit, assure l'UCL

Alors que l'assemblée générale des étudiants de Louvain (AGL) a publié mercredi les résultats d'une enquête sur le logement à Louvain-la-Neuve et déplore une pénurie de kots accessibles, l'Université catholique de Louvain (UCL) rappelle quelques chiffres. L'UCL est actuellement l'université qui dispose du plus grand parc de logements en Europe: elle gère 5700 kots dont le loyer moyen est de 295 euros par mois, charges comprises. Depuis 2012, l'UCL a construit 350 nouveaux kots à Louvain-la-Neuve et l'effort va être poursuivi.

En effet, l'UCL a racheté 50 logements supplémentaires dans le quartier des Bruyères et 100 autres devraient être construits près de l'Ephec à l'horizon 2021. S'y ajoutent également 50 nouveaux logements sur le site de l'UCL à Woluwé.

Attirer au-delà des frontières

L'objectif de l'université est de disposer de suffisamment de logements pour augmenter son attractivité à l'international, et donc accueillir les étudiants et les doctorants internationaux, précise-t-elle.

Sur les 5700 kots dont elle dispose actuellement, 4250 sont situés à Louvain-la-Neuve (où environ 10.000 étudiants sur un total 21.000 sont kotteurs), 1250 à Woluwé et 200 à Mons.

"Cette offre importante de logements est également un moyen pour l'UCL de pourvoir à l'offre grandissante et d'influer sur les loyers (éviter l'inflation). Depuis 2013, on assiste à un équilibre immobilier à Louvain-la-Neuve en ce qui concerne l'offre et la demande de logements étudiants", estime l'université.