La construction de neuf éoliennes à Boneffe devrait reprendre prochainement

Le chantier avait été suspendu à plusieurs reprises. Cette fois, c'était parce que la zone concernée était utilisée par l'armée qui y larguait des para-commandos. L'armée qui annonce donc qu'elle libère ce terrain. La construction va reprendre mais le permis de bâtir est lui toujours contesté ?

La réponse est « oui » ; et c'est souvent le cas avec les éoliennes : les riverains proches sont rarement ravis de savoir que leur paysage pourrait être largement transformé.

Le promoteur du chantier nous confiait que seuls 3 à 4% de ses projets se déroulaient sans opposition de riverains. Ici, en l'occurrence, on est en déjà au cinquième permis. Le premier date encore de la législature du précédent ministre de l'Energie Jean-Marc Nollet. Un permis qui fait donc l'objet d'un recours au conseil d'Etat en ce moment. Mais seule sa forme est révisée, le fond – lui – a déjà été validé par les instances compétentes.

Le chantier sera donc repris, ce sera vers la fin du mois d'août d'après le promoteur. Si tout se passe bien les éoliennes devraient être érigées au début de l'année 2021.

Les retards occasionnés auront un impact sur l'efficience des éoliennes. Car la technologie éolienne est en constante évolution. Et donc, plus on retarde un chantier, plus on met sur pied des machines qui sont dépassées. Ici, cela fait tout de même 11 ans que le projet est sur la table. Les éoliennes qui vont être construites seulement maintenant auraient donc pu bénéficier de technologies bien plus avancées. Et produire ainsi beaucoup plus d'énergie.