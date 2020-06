La Compagnie des Arts Nomades à Lessines : "Je lance un défi : placer trois fois la culture dans la conférence du CNS"

Un nouveau Conseil National de Sécurité est très attendu ce mercredi. Le secteur de la culture se demande comment l’été va pouvoir s’organiser. Y aura-t-il de petites représentations locales, sous quelles conditions ? La diversité du secteur est telle que beaucoup d’espoirs différents sont mis dans cette seule communication gouvernementale. A Bois-de-Lessines, dans le Hainaut, une famille d’artistes sera elle aussi très attentive pendant la conférence de presse. La Compagnie des Arts Nomades à Lessines (en Hainaut) c’est une famille. France, Andreas, Ambre, le petit Helios.

D’habitude, ils sont sur la route sept mois par an. Mais cette fois, le bus de tournée est à l’arrêt et l’herbe semble avoir envie de grimper sur ses roues. "L’année dernière, à cette date, nous étions en Grèce", lance Andreas Christou. Sa femme sourit et explique que cette semaine "nous devions être dans le Brabant Wallon pour des représentations dans les villages avant de partir en Suisse. Nous proposons de petites représentations intimistes. Parfois à l’intérieur des caravanes."

On nous prend pour des saltimbanques. Mais on peut respecter des règles

Du théâtre nomade de festival en petits événements. Personne ne sait quand le bus pourra à nouveau passer les frontières. Du coup ici, le Conseil National sera suivi avec attention. "Cette fois, je lance un défi. Celui de placer trois fois le mot culture dans la conférence de presse et d’ajouter très vite le mot confiance. Que les autorités nous fassent confiance pour gérer cette période. On nous prend peut-être pour des saltimbanques ou des ingérables mais si on nous donne des règles, on les suivra."

Andreas espère pouvoir jouer devant 50 personnes en juillet "et puis peut-être 100 en août si tout va bien… Et qui sait, peut-être 1000 en septembre. Il faut nous donner une jauge qui pourra évoluer en fonction des analyses des scientifiques. Toute la famille est prête à revoir ses spectacles, les adapter aux nouvelles règles sanitaires. Le bus, lui ne repartira pas tout de suite sur les routes européennes. Mais le théâtre de la Compagnie des Arts Nomades pourrait, c’est l’espoir, revivre à petite échelle cet été.