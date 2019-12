La commune de Schaerbeek recrute un… cheval

Schaerbeek, cité des Ânes. Schaerbeek, cité des chevaux. Une annonce a surpris dans le dernier "Schaerbeek Info", le journal communal. A la page 10, une offre d’emploi: "Schaerbeek cherche de nouveaux talents H/F/X/Cheval. Vous recherchez de nouveaux défis ? Vous voulez travailler au service des Schaerbeekois ? La commune engage !"

Une annonce pour faire le buzz ? Pour faire sourire ? Pour comprendre, il faut rappeler que le service de la Propreté public travaille avec des chevaux. Depuis presque dix ans, deux équidés tirent une charrette dans le cadre de la collecte des poubelles publiques, d’opérations de sensibilisation auprès des écoliers ou encore pour la collecte d’encombrants chez les personnes âgées. Au départ avec son acolyte Taram, puis avec Domino, Vouziers, 15 ans, vient de partir à la retraite. "Il souffrait d’arthrose à une patte arrière, boitait légèrement et ne pouvait plus tirer de charges lourdes", explique la commune dans la publication. Les vétérinaires se sont penchés sur son cas mais Vouziers était trop fatigué. L’heure de la retraite a sonné et Vouziers peut désormais profiter d’un repos bien mérité, dans une prairie du Brabant wallon, à Lillois.