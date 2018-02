La commune de Schaerbeek condamnée à payer 5 millions d'euros à l'ONSS

Énorme coup dur financier pour la commune de Schaerbeek: elle a été condamnée à payer des arriérés de cotisations sur dix ans à l'ONSS, l'Office National de Sécurité Sociale, c'est ce qu'a appris la RTBF. L'arrêt en appel remonte au 10 août 2017. Il est venu confirmer un jugement en première instance du Tribunal du Travail, comme nous l'a indiqué l'échevin des Finances Michel De Herde (DéFi).

Le problème est né en 2003

Pourquoi Schaerbeek doit un tel montant à l'ONSS? Pour comprendre, il faut remonter à 2002, soit plus de 15 ans en arrière. La situation financière de la cité des Anes est catastrophique. La majorité en place FDF-MR-Ecolo-PS découvre un déficit de 20 millions d'euros. Il faut réaliser des économies à tous les étages. Une mesure va faire mal aux personnels communal et du CPAS: la suppression de la prime de fin d'année. Pour compenser cette perte de pouvoir d'achat, la commune octroie des chèques-repas à ses fonctionnaires.

Et c'est là que l'ONSS intervient et réclame son dû. Pour les travailleurs contractuels (pas pour les statutaires), les chèques-repas doivent être soumis aux cotisations patronales car Schaerbeek a remplacé la prime (soumise à l'ONSS) par des chèques (non soumis dans la majorité des cas). Plus de 1400 travailleurs sont concernés (700 à la commune, 700 au CPAS). Schaerbeek conteste cette interprétation, l'ONSS insiste. L'affaire sera jugée par un tribunal.

L'ONSS procède aux calculs

A deux reprises donc, la justice va condamner Schaerbeek à régulariser sa situation.S'il y a prescription pour les faits remontant à plus de 10 ans, Schaerbeek s'attend à devoir verser plusieurs millions d'euros à l'ONSS pour les années 2008 à 2017. En ce moment, l'ONSS procède aux calculs afin de pouvoir présenter une facture définitive à la commune. Mais celle-ci avait anticipé une éventuelle condamnation et a provisionné 5 millions d'euros. "Nous nous attendons à devoir verser une somme qui tourne autour des 5 millions", précise Michel De Herde à la RTBF.

Les chèques-repas du personnel vont passer de 7 à 3 euros

Cette condamnation implique aussi l'abandon du système actuel. En clair: le personnel aura à nouveau droit à une prime de fin d'année. Avec une contrepartie: le montant facial du chèque-repas actuel va être considérablement raboté pour ne pas être soumis à l'ONSS. Il passera de 7 euros à 3 euros ou 3,59 euros. De même, l'éco-chèque offert en cadeau au personnel devrait passer de 150 euros à 100 euros. Actuellement, ces propositions font l'objet de discussions avec les syndicats. Mais des accords doivent être trouvés rapidement pour une mise en place au 1er avril prochain. "Ce qu'il faut, c'est que le personnel ne perde pas d'argent avec la nouvelle formule."

Le retour de la prime de fin d'année aura un impact budgétaire pour Schaerbeek de l'ordre de 3,6 millions d'euros. Condamnation et primes vont donc coûter 8,6 millions aux finances publiques communales.

Schaerbeek est toujours sous plan de gestion financier. La Région, en tant qu'autorité de tutelle, surveillera donc de très près ces nouveaux montages.

Responsabilité politique

Une dernière question s'impose: à qui incombe la responsabilité politique de ce fiasco? A Schaerbeek, DéFI (ex-FDF), MR, Libéraux Schaerbeekois, Ecolo, PS et CDH ont géré la commune de 2000 à aujourd'hui. "La responsabilité politique est collective", concède l'échevin De Herde. "Mais il ne faut pas oublier une chose. En 2002, lorsque nous supprimons la prime de fin d'année et introduisons les chèques-repas, la Région bruxelloise qui contrôlait chacun de actes budgétaires nous a laissé faire. En 2002, vu le montant astronomique de notre déficit, nous devions trouver rapidement des solutions pour se remettre à flot."

Le PS dénonce

Suite à cette information RTBF, le PS local a réagi. Sa prochaine tête de liste, Matthieu Degrez, déplore la fuite en avant de la majorité actuelle. "Ce n'est assurément pas une bonne nouvelle pour les finances communales, et donc pour les Schaerbeekois... Quant à la responsabilité politique du fiasco, une petite réplique à l'échevin sur le concept de "responsabilité collective". Un concept qui permet surtout de diluer la sienne de responsabilité", appuie Matthieu Degrez dans un post Facebook. "Je voulais rappeler que le PS est dans l'opposition - et ne gère plus la commune - depuis 2006 alors que l'ONSS récupère des montants pour une période de 2008 à 2017. Ceci étant dit, rien ne sert de pleurer sur le lait renversé. Il est dur d'apprendre à assumer sans renvoyer la balle à d'autres."