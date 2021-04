La commune de Rochefort se prépare à lutter contre les chenilles processionnaires

La saison touristique estivale arrive à grands pas et à Rochefort on prend les devants pour résoudre le problème des chenilles processionnaires.

La commune va acheter un aspirateur spécial pour capturer les chenilles sur les arbres et former deux agents au maniement de l’appareil et aux précautions à prendre.

Louise Mertz (1re échevine en charge des forêts) :"Le conseil communal va, prochainement, procéder à un vote pour l’achat d’un aspirateur et d’une série d’équipements pour protéger les agents ouvriers qui vont se charger d’endiguer le phénomène. Concernant l’aspirateur, il va permettre d’agir plus largement sur les nids des chenilles et d’accélérer leur élimination. Ces nids posent un gros problème de salubrité publique. Il y a des soucis notamment au niveau des chemins de randonnée. La DNF (Département de la Nature et des Forêts) va prioriser toute une série d’endroits lorsque les nids de chenilles vont faire leur retour pour qu’on puisse agir plus efficacement qu’auparavant quand on faisait appel à une société privée ou aux pompiers".

Des chenilles nuisibles pour l’Homme et les animaux

"Nous tenons vraiment à endiguer ce problème de chenilles processionnaires afin que les randonnées dans les bois où il y a, notamment, des feuillus et des chênes soient plus sereines, précise Louise Mertz. Il faut surtout préserver la santé des promeneurs. Nous avons déjà rencontré, dans le passé, des gros problèmes de santé chez des personnes en contact avec ces nids. Les symptômes sont des problèmes respiratoires et d’urticaire qui peuvent engendrer des soins d’urgence. Ces chenilles sont également très dangereuses pour les chiens et les chats."