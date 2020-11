La commune de Neupré plante un arbre pour chaque nouveau-né

C’est une initiative qui devrait faire plaisir à l’environnement et… aux jeunes parents de Neupré. La commune a décidé de planter cette année un arbre pour chaque enfant né en 2019 et qui vit sur son territoire. Cette forme de parrainage doit notamment permettre de créer un lien entre les enfants et la nature. " L’idée c’est vraiment que l’enfant s’approprie son environnement et qu’il y ait vraiment une conscientisation des citoyens par rapport à l’environnement, au respect des arbres quand on se balade sur les chemins de la commune " explique Mathieu Bihet, échevin de l’environnement à Neupré.

En tout, ce sont 78 arbres qui ont été plantés cette année. L’un d’eux est désormais associé au petit Guillaume, 11 mois. Ses parents et ses deux frères qui avaient le choix entre différentes essences ont choisi pour lui un pommier. Ce mercredi, ils sont venus comme d’autres, installer une petite plaque sur l’arbre officialisant le lien. " Quand on voit tous les problèmes de déforestation qu’on a sur la planète, c’est un beau geste " affirme Pascal, le papa de Guillaume. " Je sais qu’ici, la commune a récemment coupé pas mal d’arbres. Pouvoir en remettre c’est déjà très positif et associer cela à la naissance des enfants, symboliquement je trouvais ça sympa ! " complète Sophie, la maman du petit garçon.

La commune a prévu de réitérer l’opération chaque année. Aujourd’hui en Wallonie, 19 communes participent à l’opération intitulée " Une naissance, un arbre ". Une opération soutenue par l’ASBL " Les Bocages " et le Service Public de Wallonie.