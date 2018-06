La commune de Molenbeek va signer un partenariat avec Jénine en Cisjordanie

Dimanche 24 juin, une délégation molenbeekoise se rendra à Jénine, ville située en Cisjordanie, sous autorité israélienne. Au sein de cette délégation, deux échevins qui signeront officiellement une convention de partenariat avec les autorités locales de Jénine. But de ce partenariat, qui n'a pas encore valeur de jumelage: mettre en place des collaborations en matières culturelle, d'économie sociale, de jeunesse...

Tourné vers la jeunesse

L'échevine Ecolo Sarah Turine, en charge de la Jeunesse, fera partie du voyage qui dure jusqu'au 28 juin. "La situation en Palestine ne laisse pas insensible les jeunes à Molenbeek", rappelle Sarah Turine. "A ce titre, ce partenariat va nous amener à travailler sur deux axes. Tout d'abord, en matière d'information, ce partenariat permettra d'organiser des rencontres entre des jeunes de Palestine et des jeunes de notre commune afin de démystifier l'image que l'on a du conflit depuis Bruxelles. Deuxième axe, c'est celui de la solidarité. De plus en plus de jeunes veulent d'investir dans des projets de solidarité, dans des projets d'aides aux plus démunis. Sur place, nous allons visiter un orphelinat. L'occasion de voir si nous pouvons mettre en place une certaine forme de soutien par des actions concrètes avec des jeunes de Molenbeek."

Les premiers contacts entre Jénine et Molenbeek remonte à 2016. "Il y a deux ans, à l'occasion de rencontres avec une délégation palestinienne à Bruxelles, nous avons longuement échangé sur les activités que nous mettons en place à Molenbeek par rapport à la question palestinienne", explique Ahmed El Khannouss (cdH), échevin des Relations internationales. "A ce moment-là, nous avions évoqué la possibilité de conclure un partenariat voire un jumelage. De fil en aiguille, une réflexion a été menée, nourrie par des débats qui ont pu avoir lieu autour de la question palestinienne au sein du conseil communal de Molenbeek."

Pas un jumelage

Ici, on l'a dit, il ne s'agit pas d'un jumelage qui revêt un caractère plus formel, plus pérenne. "Une fois que ce partenariat fonctionnera et que les liens vont se resserrer, nous pourrons aller une étape plus loin à savoir un jumelage. Cela consacrera une collaboration beaucoup plus forte, récurrente et qui s'inscrit dans le long terme."

Budgétairement, Molenbeek envisage de passer par des subsides afin de pouvoir financer les projets de ce partenariat. "Nous allons identifier les priorités des autorités de Jénine en partenariat avec les populations jéninoises et molenbeekoises. C'est après que nous pourrons budgétiser des montants et les moyens que nous pourrons investir."

Échéances électorales?

On l'a dit: une grande partie de la population molenbeekoise est sensible à la question palestinienne. Ce déplacement à Jénine et l'annonce de ce partenariat interviennent quelques mois après le regain de tensions dans la bande de Gaza et en Cisjordanie mais également à moins de quatre mois des élections communales. La démarche du collège molenbeekois est-elle électoraliste? "Heureusement que toutes les actions que nous développons à Molenbeek ne le sont pas à l'approche d'échéances électorales", répond l'échevin des Relations internationales. "Cela fait plus de deux ans qu'il y a une réflexion. Ce partenariat s'inscrit dans une dynamique positive. C'est une pierre à l'édifice pour la conclusion d'une paix juste. Cette collaboration va aussi nous permettre de mieux comprendre les enjeux de ce conflit afin d'expliquer à nos jeunes que ce conflit n'est pas simple."

En près de 20 ans, Molenbeek a conclu deux partenariats: avec la ville de Moqrisset au Maroc et la ville de M'bour au Sénégal. Molenbeek est également jumelée à Oujda (Maroc) et Levallois-Perret (France). Ce dernier jumelage avait été remis en question en 2015.