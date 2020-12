La commune de Honnelles travaille à la mise en œuvre de son Plan Local de Propreté

Confrontée sur son territoire, comme beaucoup d’autres communes, à des problèmes d’incivilités en matière de propreté, la commune de Honnelles a décidé de réagir. L’an dernier, Le Collège a répondu à l’appel à candidature lancé par la Wallonie en vue de l’élaboration d’un Plan Local de Propreté (P.L.P.).

Un travail collaboratif

Accompagnée par Espace Environnement asbl et le bureau d’études RDC Environnement, la commune, en collaboration avec le Comité de pilotage (services communaux, autorités communales, Intercommunale HYGEA et Police locale) et d’un panel multi-acteurs représentant les forces vives locales (ambassadeurs de la propreté, associations sportives et culturelles, écoles, Institut d’hébergement pour personnes déficientes, Parc Naturel des Hauts-Pays, Contrat de rivière…) a élaboré, étape par étape, un Plan Local de Propreté durant environ un an.

Grâce aux données récoltées après un état des lieux de la situation, les responsables de la commune de Honnelles ont constaté que quatre types de déchets en particulier se retrouvaient abandonnés dans les espaces publics : des déchets sauvages, des dépôts clandestins, des déjections canines et des déchets verts.

Les s pécificités de la commune

Le problème c’est que cette commune de Honnelles comprend beaucoup d’endroits isolés, qu’elle est très étendue, ne possède que peu d’infrastructures et se trouve à proximité de la frontière française. Partant de ce constat, les responsables de la commune ont dû imaginer des solutions adaptées à ses spécificités locales pour réduire les nuisances.

Ces solutions doivent se traduire en actions ciblées et s’appuyer sur la participation citoyenne, la communication et la sensibilisation, la gestion de l’infrastructure et des équipements, la gestion de l’espace et enfin la répression.

Les actes

Voici des exemples de ces actions qui seront mises en œuvre dès 2021 et jusqu’en 2024.

D ’abord la désignation de personnes de référence par village ou quartier et la participation à des opérations de nettoyage afin d’impliquer tout un chacun dans la réussite de ce plan.

Le nettoyage, l’aménagement et le placement de panneaux de sensibilisation sur les lieux de dépôts afin de lutter contre les dépôts clandestins et de déchets verts.

La distribution de "car-bags" et l’optimisation du nombre de poubelles afin de lutter contre les déchets sauvages.

La création d’un "cani-site" et la distribution de "dog-bags" afin de lutter contre les déjections canines dans les lieux fréquentés.

Le placement de caméras et la collaboration avec la police en ce qui concerne le volet de répression.

La commune rappelle néanmoins que la réussite d’un Plan Local de Propreté ne peut se réaliser qu’avec le concours de l’ensemble de la population.