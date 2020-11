La commune de Forest s'inquiète de l'isolement des seniors confinés à domicile

Il n’y a pas que les personnes âgées dans les homes qui souffrent d’isolement. Avec le confinement, les aînés vivant seuls, à domicile, se retrouvent souvent coupés de leur environnement social. Les interactions sont alors plus rares, les heures plus longues. Face à ce constat, les communes se mobilisent. C’est le cas à Forest où le service "seniors" vient d’ouvrir une permanence téléphonique pour maintenir les liens avec les plus âgés. "Allo, ça va ?" est accessible tous les jours de huit à 18 heures au 02/376.10.06 ou 0490/14.25.82. On l’appelle pour solliciter une aide, organiser une livraison de médicaments ou un transport en cas de force majeure, mais pour Jeanne Boutte, la coordinatrice du service, il s’agit surtout d’assurer une présence rassurante, faire sentir aux aînés qu’ils ne sont pas seuls. Sur les six mille seniors de la commune, un millier se serait déjà signalé pour obtenir une forme ou l’autre de soutien.