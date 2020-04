La commune de Dour envisage l'école sur rendez-vous

"Nous voulons éviter un flop prévisible"

Prendre rendez-vous pour une leçon avec son professeur comme on prend rendez-vous chez le coiffeur, l’idée a fait son chemin au sein du collège communal de Dour "à partir du 18 mai, à raison d’1 à 2 fois par semaine, les élèves de 6e primaire seront invités à rencontrer leur enseignant sur rendez-vous. Ce rendez-vous durera entre une heure et 1h30 en fonction de l’élève. Pendant ces rendez-vous, l’élève pourra appréhender de la nouvelle matière et l’enseignant pourra, de manière très précise et ciblée, combler les éventuelles lacunes".

La proposition n’a pas encore été officiellement présentée aux parents, aux écoles et aux syndicats, mais l’échevin de l’enseignement Vincent Loiseau y croit " nous voulons éviter un flop prévisible ! Chez nous, plus de 70% des parents sont réticents à un retour de leur enfant à l’école. Nous sommes convaincus qu’il est important de retisser entre les enseignants et les élèves, mais on veut le faire avec du résultat. On pense que cette formule permettrait de mettre les étudiants à l’école en toute sécurité".

Le syndicat CGSP ne veut pas réagir tant qu'il n'a pas vu précisément ce qui est sur la table. Pas de réaction non plus du côté des directions d'école que nous avons contactées.