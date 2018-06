La commune de Clavier recommande de faire bouillir l'eau du robinet avant consommation

Suite aux intempéries du 24 mai, le captage principal de l'intercommunale des eaux de la source de les Avins groupe Clavier (CIESAC) avait été inondé. La commune de Clavier (province de Liège) avait rassuré ses citoyens sur la potabilité de l'eau, même si elle recommandait de faire bouillir l'eau avant de la consommer. Vu la météo et les inondations importantes sur le territoire vendredi, la situation reste inchangée, a indiqué la commune.

La commune a fait le point vendredi et a informé ses concitoyens que les informations communiquées le 25 mai dernier sont inchangées au vu de la météo. "Vu les grosses perturbations subies au niveau du captage, des réservoirs et des conduites, il est toujours recommandé de faire bouillir l'eau avant de la consommer. Cette précaution n'est pas nécessaire en ce qui concerne l'hygiène corporelle, les lave-vaisselles, les machines à lessiver etc."