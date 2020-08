La commune de Chastre et le MR du Brabant wallon en deuil : Pascal Dispa est décédé

Pascal Dispa, 55 ans, a été retrouvé mort vendredi à son domicile. L’homme était très actif au sein du MR du Brabant wallon depuis le milieu des années 90. Il était un proche collaborateur du Député Président du Collège provincial, Mathieu Michel. Il occupait le poste de 4e échevin de la commune de Chastre depuis les élections de 2018.

Très impliqué dans sa commune, il a longtemps été président de la section locale MR. Lors des dernières élections communales, les Libéraux se sont divisés en deux groupes. Sa formation Chastre 20+ s’est alliée à Ecolo pour former une majorité dans l’entité chastroise. Il avait en tant qu’échevin les attributions de l’Economie et de l’Emploi mais aussi de la Culture, des Festivités, du Logement, de la Jeunesse, du Sport et des Jumelages.

Pour la commune, c'est un véritable choc. Les autorités locales ont décidé, suite à ce drame, d'annuler l'événement "Place aux artistes" qui devait avoir lieu ce week-end. C'est ce qu'a communiqué le Collège qui lui rendra prochainement hommage.