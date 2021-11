La commune de Beauraing décuple sa taxe "gîtes"

La taxation annuelle beaurinoise "gîtes" se veut dégressive en fonction du classement officiel du bien à louer et de sa qualité. Autrement dit, les gîtes non répertoriés par le commissariat général au tourisme (qui attribue des épis) et ceux qui ont obtenu le moins d’épis seront plus taxés. Exemple : Un gîte de 6 personnes non agréé paiera l’an prochain 1080 euros contre 880 pour un gîte un épi et 600 euros pour un 3 épis !

Même logique pour un bien de 12 personnes. Avec une taxe de 2160 euros pour un gîte non répertorié, 1660 euros pour un gîte 1 épi et 1080 pour un 3 épis !

Seulement voilà, certains propriétaires remettent en question le classement officiel wallon. C’est le cas de Nathalie Finet qui possède un gîte de caractère dans une ferme château. Dans un cadre exceptionnel, on peut notamment y loger dans une tour médiévale du 15e siècle. Le logement a obtenu 2 épis. "Incroyable mais vrai, ce type de gîte avec 5 chambres et 4 salles de bains serait classé 4 ou 5 épis chez nos voisins français" se désole la propriétaire. Pour elle, le classement est complètement obsolète et ne récompense pas les biens originaux de caractère qui sortent des standards touristiques. "Se baigner dans une fontaine de jouvence médiévale n’entre pas dans les critères de classement contrairement au jacuzzi en plastique ! "

"A cause de ce classement, je vais devoir payer une lourde taxe, ce qui entraînera des frais que nous devrons supporter". Inenvisageable de faire payer la surtaxe par les vacanciers.

D’autres propriétaires comprennent mieux la taxe communale. Ce sont souvent les propriétaires de gîtes qui se trouvent évidemment dans la bonne colonne. Soit reconnus et offrant des biens classés au moins 3 épis. Et certains d’ajouter quand même qu’un allègement de cette taxe pourrait s’entendre pour les propriétaires de gîtes résidant dans la commune.

Quoi qu’il en soit, chaque propriétaire concerné sera averti très prochainement par courrier qu’à l’avenir son activité économique de location, plutôt rentable dans la région, devra mieux contribuer aux finances communales.