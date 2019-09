La commune d'Ixelles rend hommage à la cinéaste Agnès Varda

La commune d'Ixelles et les institutions culturelles que sont le Flagey et la Cinematek, ont rendu mardi en fin de journée un hommage à titre posthume à la cinéaste, plasticienne et photographe Agnès Varda, en présence du bourgmestre Christos Doulkeridis, de plusieurs membres du collège et du réalisateur Luc Dardenne, mais aussi de Jean et Sylvie Varda, les jeunes frère et soeur de l'artiste, ainsi que de sa fille Rosalie Varda.

Une plaque commémorative a été posée sur la façade de la maison qui a vu naître Agnès Varda, au numéro 38 de l'avenue de la Couronne. Celle-ci a été dévoilé vers 17H00 par les membres de sa famille devant plusieurs dizaines de personnes. Elle a grandi dans cette maison jusqu'à l'âge de 12 ans. "Les gens vont passer dans la rue, jeter un oeil en l'air et la voir", s'est réjouie Rosalie Varda. "Un petit potager va aussi s'appeler Agnès Varda. Quand on sait qu'elle aimait tant les légumes, tant les patates en forme de coeur, je trouve que c'est un hommage qui lui va bien."

Par la suite, les potagers Boondael-Ernotte et le studio 5 de Flagey se sont également vus officiellement renommés Agnès Varda. La projection au Flagey de son film "Les Plages" a refermé ces événements organisés en son honneur.

"C'est une artiste qui a très clairement marqué notre histoire parce qu'elle est née à Ixelles", a souligné le bourgmestre. "Elle est née ici, a passé une partie de sa vie ici et a une oeuvre qui dépasse très largement les frontières". Agnès Varda est décédée le 29 mars dernier à Paris. Photographe et cinéaste de renommée internationale depuis les années 1950, elle a été couronnée des distinctions et prix parmi les plus prestigieux pour son œuvre cinématographique. Elle a ensuite exploré le champs des arts visuels en tant que plasticienne. Agnès Varda est l'une des représentantes féminines de la nouvelle vague, dont son œuvre est imprégnée.