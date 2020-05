La commune d'Evere dit non à la 5G de Proximus, déployée en pleine crise du coronavirus

En Région bruxelloise, plusieurs communes bordent la Flandre et s’inquiètent. Forest et Uccle demandent un moratoire. Idem pour Woluwe-Saint-Lambert . Aujourd’hui, place à Evere, qui jouxte Zaventem, concerné par le déploiement de la 5G.

"La Commune d’Evere a découvert par l’intermédiaire de la presse le déploiement de la 5G light par Proximus dont une part serait sur son territoire", indique dans son courrier Ridouane Chahid. "Si cela s’avère être exact, nous regretterions de ne pas en avoir été informé et consulté au préalable. Le déploiement de la 5G light fait toujours débat au sein de l’opinion publique et politique. Nous pensons d’ailleurs qu’une consultation citoyenne voire une enquête publique s’impose. La crise sanitaire que nous traversons ne garantit ni aux citoyen-ne-s ni aux autorités publiques le plein accès à l’information. Selon nous, il ne peut y avoir aucun débat public autour de la 5G dans ces conditions."

Tout cela nous évitera les fake news

Le bourgmestre le sait : la 5G fait l’objet de craintes mais aussi de fausses informations en lien avec l’épidémie de coronavirus. "Tout cela nous évitera les fake news, d’avoir des rumeurs qui sont lancées de part et d’autre, notamment sur les réseaux sociaux", précise-t-il à la RTBF. "Et si on pouvait avoir des informations directes de part de celles et ceux qui souhaitent le développer, ce serait une bonne chose en matière de participation citoyenne."

La commune réclame ainsi "un dossier technique décrivant les adaptations qui seront apportées pour chaque site d’antennes, les technologies mises en œuvre, les effets de ces adaptations sur le rayonnement électromagnétique ainsi que les modalités permettant de contrôler ces nouveaux équipements."