La commune d’Anderlecht va lancer une journée marathon de vaccination pour les jeunes

Jeudi prochain, le 24 juin, la commune bruxelloise d’Anderlecht lancera Speedvax, une journée marathon de vaccination pour les jeunes de plus de 18 ans. Durant toute une journée, ils pourront venir se faire vacciner sans rendez-vous dans l’enceinte du stade du RSC Anderlecht.

Cette initiative aura lieu alors que le passeport sanitaire européen entre en vigueur, multipliant le nombre de personnes souhaitant se faire vacciner pour partir en vacances à l’étranger. Fabrice Cumps (PS), bourgmestre d’Anderlecht, a donc collaboré avec la Commission communautaire commune (Cocom) et le club du Sporting d’Anderlecht (RSCA) pour pouvoir organiser cette journée. Les volontaires du centre de vaccination de la Lotto Arena accueilleront sans rendez-vous les jeunes de plus de 18 ans dans la tribune 4 du stade (entrée Place de Linde). Au total, 2000 doses seront prévues pour cette journée. Les bénéficiaires devront se présenter au centre entre 8h30 et 20h00, munis de leur carte d’identité. Les jeunes auront également le choix entre plusieurs vaccins : celui de Pfizer, qui nécessite deux doses, ou le sérum Johnson & Johnson, qui est unidose.

Minimum 18 ans pour participer

"Les jeunes ont subi de plein fouet cette crise sanitaire", a déclaré le bourgmestre Fabrice Cumps. "En organisant cette opération de vaccination de grande ampleur à leur intention, nous apportons notre contribution à la réparation des effets de cette crise." L’action sera réservée aux personnes de plus de 18 ans domiciliées dans la région bruxelloise, dans les limites des doses disponibles.