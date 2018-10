La commune d'Anderlecht réagit après un accident lors d'une excursion scolaire

Le 9 octobre dernier, un enfant de quatre ans était tombé dans l'étang du Château de Gaasbeek (Lennik) lors d'une excursion organisée par l'Ecole des Petits Goujons. Aujourd'hui, dans un communiqué, la commune d'Anderlecht indique qu'il est toujours en soins intensifs et dans un état grave. Le bourgmestre Eric Tomas, l’échevin de l'enseignement Fabrice Cumps et la direction de l'école ont également tenus à faire part de leur soutien aux proches de l'enfant et précise qu'une enquête de police ainsi qu'une enquête interne sont en cours afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de l'accident. "Une fois que les résultats de l'enquête seront connus, nous prendrons toutes les mesures nécessaires". En attendant, les sorties scolaires sont suspendues dans l'école jusqu'aux vacances d'automne.

Il y a deux jours, soit une semaine après le drame, une centaine de parents avaient manifesté devant l'établissement, reprochant à la direction de ne pas vouloir faire toute la lumière sur l'accident. Ils reprochaient en outre des lacunes dans l'encadrement de l'excursion, ce que la direction a immédiatement contesté.