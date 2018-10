La communauté musulmane de Court-Saint-Etienne va enfin bénéficier d'un nouveau lieu de culte

Après un nouveau recours des voisins de la future mosquée, le cinquième permis a été confirmé par le ministre wallon de l'Aménagement du territoire, Carlo Di Antonio (cdH).

Au bout de six ans de procédure, de multiples recours, octrois et refus de permis, la communauté musulmane de Court-Saint-Etienne va donc enfin bénéficier d'un nouveau lieu de culte. L'actuel, situé dans un ancien dépôt dans le centre-ville, était devenu vétuste et trop petit.

Un recours au conseil d'état est toujours possible... mais cette fois, les membres de la communauté ont des raisons de garder l'espoir car les derniers plans de la mosquée semblent répondre aux critiques et arguments formulés durant la procédure.

La surface bâtie a été réduite de 20%, soit 100 m² en moins. Le futur bâtiment, situé en zone inondable, sera également construit sur pilotis. De l'extérieur, il ne ressemblera pas à un lieu de culte. Et l'appel à la prière ne sera pas autorisé.

Enfin, comme les églises, les temples ou les synagogues, la future mosquée est compatible avec un environnement résidentiel, selon l'argumentaire développé par la Région wallonne.