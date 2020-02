La circulation des trains rétablie entre Charleroi et Bruxelles

La circulation des trains a été rétablie entre Charleroi et Bruxelles ce mercredi en fin de matinée, selon Infrabel, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Une grue avait heurté une caténaire lors de travaux menés sur cette ligne à hauteur de Waterloo durant la nuit. Le trafic avait alors été perturbé pendant l'heure de pointe.

Le service ferroviaire s'est fait sur une voie unique entre Rhode-Saint-Genèse et Braine-l'Alleud et certains trains ont été supprimés le temps des travaux. Ceux-ci sont désormais terminés et la circulation a pu être rétablie.