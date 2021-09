La circulation des trains entre Gembloux et Ottignies reprendra ce samedi 18 septembre, sur une seule voie

Bonne nouvelle pour les navetteurs empruntant la ligne SNCB entre Namur et Bruxelles : une des deux voies du tronçon Gembloux-Ottignies de la ligne 161 sera de nouveau opérationnelle ce samedi 18 septembre, ont indiqué la SNCB et le gestionnaire de réseau Infrabel dans un communiqué. Les trains pourront y circuler de manière alternée, en attendant la réhabilitation de l'autre voie, prévue pour le lundi 27 septembre.

La circulation des train avait été interrompue entre Gembloux et Ottignies le jeudi 9 septembre, quelques jours à peine après sa remise en service, suite à un affaissement des voies à Mont-Saint-Guibert.

Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire, avait dû d'interrompre en urgence le trafic ferroviaire entre Gembloux et Ottignies suite à deux nouveaux affaissements de talus, représentant un risque important pour la sécurité des voyageurs. Les équipes techniques pensaient alors finaliser les travaux de consolidation de cinq premières portions de talus (bout-à-bout, plus de 350 mètres) fragilisées par les précipitations de mi-juillet.

"Ces derniers jours, le chantier s'est donc poursuivi à un rythme soutenu (16h sur 24) afin d'apporter une solution la plus rapide et la plus durable possible à ces problèmes récurrents de stabilité. Plusieurs centaines de tonnes de roches supplémentaires ont été posées, à la façon d'un "Lego", de manière à retenir les terres", détaille-t-on dans le communiqué. "Le lundi 27 septembre à l'aube, jour où la deuxième voie devrait aussi être opérationnelle, la situation redeviendra donc presque normale, à l'exception d'une limitation provisoire de la vitesse des convois".

Tous les détails et informations sont accessibles sur le site internet de la SNCB et le planificateur de voyages de l'opérateur.