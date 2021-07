La circulation à Bruxelles sera perturbée durant la fête nationale

Bien que célébrée sous forme réduite cette année, la fête nationale occasionnera quelques embarras de circulation à Bruxelles, annonce mardi la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles.

La zone autour de la cathédrale de Saint-Michel et Sainte-Gudule, où se déroulera le Te Deum à partir de 08h30, sera fermée à la circulation et le stationnement sera interdit dans tout le périmètre ainsi que dans les rues qui y mènent jusqu’à la fin de la cérémonie.

Pour le défilé, les voiries situées entre le boulevard Charlemagne et la Place des Palais (Royale, Ducale, Place des Palais et Loi) seront également interdites à la circulation et au stationnement du matin jusqu’en fin d’après-midi. L’événement étant fermé au public, seules les personnes ayant une invitation y auront accès.

En cas de besoin, les bus et trams de la Stib et De Lijn seront déviés. Certaines entrées des stations de métro Parc, Maelbeek, Arts-Loi et Schuman seront également fermées sans que cela n’impacte la circulation des métros.

Enfin, le tunnel Reyers sera fermé en direction du centre à partir de 11h30, le tunnel Cinquantenaire et Loi, également en direction du centre, à partir de midi et le tunnel Trône direction Belliard à 12h30.

La police de Bruxelles invite les automobilistes à éviter le centre de Bruxelles le 21 juillet et à privilégier les transports en commun. Elle déconseille également tout déplacement inutile à la capitale.