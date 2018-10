La Chine, nouvel eldorado pour les entrepreneurs belges ?

Pour beaucoup d'entrepreneurs, collaborer avec la Chine représente une belle opportunité. Mais comment y arriver ? Pour répondre à cette question, l'alliance d'entreprises "Alliance Centre BW" organisait hier après-midi à l'Axisparc de Mont-Saint-Guibert un atelier intitulé "S'implanter en Chine". Un sujet qui prend tout son sens quand on sait que le CBTC, le China-Belgium Technology Center, sera terminé en 2020. C'est un espace destiné à accueillir des sociétés chinoises désireuses de s'implanter en Europe et des sociétés européennes qui veulent conquérir le marché chinois.

Une vingtaine d'entrepreneurs sont venus se renseigner sur les éléments clés pour une collaboration réussie avec la Chine. Vincent Charlier, directeur commercial, explique les raisons pour lesquelles il a fait le déplacement depuis Bierset. "On remarque qu'il y a de plus en plus d'implantations en Belgique de Chinois. Le plan Caterpillar commence à arriver. A Bierset aussi, des Chinois commencent à venir s'installer. Donc je suis ici pour apprendre à négocier avec eux mais plutôt ici, sur le territoire belge."

C'est en grande partie pour cette raison que Véronique Forget, responsable coordinatrice d'Alliance Centre BW, organise cette conférence. "A l'heure où le projet CBTC sort de terre, il nous a semblé intéressant de donner à nos entreprises membres des informations sur comment travailler avec des Chinois et comment s'exporter en Chine, parce que cela doit aller dans les deux sens", dit-elle en souriant.

Durant la conférence, Julien Derouaux, expert marché chinois pour Atlas International, donne beaucoup de conseils. Il insiste tout particulièrement sur l'importance d'être conscient des différences culturelles. "Il faut bien évidemment garder ses objectifs en termes de business et de développement économique. Mais il faut aussi avoir une flexibilité et une compréhension de cette autre culture qu'est la culture chinoise."

Et la Chine vaut la peine qu'on s'y intéresse puisque le CBTC représentera, à terme, un investissement de 200 millions d’euros et créera quelques 1.500 emplois, dont 60% pour les Belges.