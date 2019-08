La chaussée de Louvain, entre Waterloo et Lasne, complètement fermée jusque fin août

La cadence s'accélère sur les différents chantiers routiers. Il s'agit pour la plupart d'être prêt pour la rentrée scolaire. Ces derniers jours d'août sont donc mis à profit pour finaliser les travaux, comme sur la chaussée de Louvain, entre Waterloo et Lasne. Depuis mercredi et jusqu'au 30 août, elle est complètement fermée à la circulation.

Le chantier a démarré au début de cet été mais la route n'était fermée que dans un sens, en direction de Waterloo. Ce qui posait déjà problème à ceux qui travaillent dans le secteur. Du coup, certains comme cette dame, se sont équipés d'une trottinette, pour faire les quelques centaines de mètres restants entre le parking d'une grande surface proche et leur lieu de travail. "Je travaille comme indépendante et j'avoue que c'est très compliqué. J'ai des patients qui doivent arriver à mon cabinet et je ne sais même pas s'ils vont pouvoir venir… Pour ma part, j'ai pris une trottinette électrique, et on verra ! Mais j'avoue être un peu fâchée car ce n'est pas très bien organisé. Je n'étais même pas au courant des difficultés à venir, c'est mon mari – qui travaille juste à côté qui m'a prévenue. Mais les patients qui ont rendez-vous ce matin, eux, je ne sais pas comment ils vont faire… Je passe des coups de fil pour les prévenir mais ce n'est pas très confortable."

La trottinette électrique, LA bonne solution ? "Disons que je commence à avoir l'habitude puisque cela fait déjà un mois et demi que je la prends car on ne peut plus venir de l'autre sens. Cela me faisait faire à chaque fois un détour de 20 minutes. Et comme je fais plusieurs allers-retours vers mon cabinet, cela représentait une grosse perte de temps… Heureusement, il y a un parking plus près où je peux laisser ma voiture et prendre ma trottinette. Ils sont sympas, ils l'ont laissé ouvert. Sans ça, on aurait dû aller beaucoup plus haut."

La fin du chantier, et donc la réouverture de la chaussée, est prévue pour le 30 août.