La chaussée d'Ixelles ne sera finalement pas piétonne 24h/24

Contrairement au souhait de la majorité communale. Une nouvelle que les riverains des rues avoisinantes ne voyaient pas d'un bon œil.

Ils étaient plus de 200 jeudi dernier à une réunion avec la commune. Et les autorités communales ont finalement décidé de faire volte-face à la fin de la réunion.

« On a appris en fin de réunion que le bourgmestre a décidé de reporter sa décision d'interdire la circulation sur la chaussée d'Ixelles 24h/24. On s'est alors demandé pourquoi il n'avait pas consulté les habitants avant de prendre sa décision, précise Geoffroy Kensier, conseiller communal cdH de l'opposition à Ixelles. On a l'impression que c'est une décision précipitée, un effet d'annonce. Pourquoi ne pas avoir écoute les habitants et être venu après avec des mesures ? (…) Il n'y a pas encore eu d'évaluation du trafic. Il y a des problèmes de mobilité dans le quartier car il y a un report dans les petites rues perpendiculaires à la chaussée d'Ixelles. Cela crée des nuisances sonores, de la pollution, des excès de vitesse… Je ne pense donc pas que c'était la bonne solution de tout à coup interdire la circulation sur la chaussée d'Ixelles. Il faut vraiment écouter les riverains. Ils ont d'ailleurs formulé des propositions concrètes. Il vaut mieux s'appuyer sur leur expertise plutôt que de décider d'autorité. »

La chaussée d'Ixelles est actuellement interdite à la circulation de 7h00 à 19h00 du lundi au samedi.