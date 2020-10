La charpente de l'abbaye de Marche-les-Dames aussi ancienne que celle de Notre-Dame de Paris

Marie Verbeek promène sa lampe de chantier dans les combles de l’Abbaye. Le spectacle des vieilles poutres en bois la ravit : "Cette charpente date très probablement du 13e siècle, comme celle détruite dans l’incendie de Notre-Dame de Paris. L’agencement des chevrons et des autres structures en bois est un indice. Il faudra encore confirmer cette hypothèse grâce à la technique de la dendrochronologie. Mais il y a d’autres indices : certains murs qui soutiennent cette charpente sont aussi du 13e siècle."

L’abbaye de Marche-les-Dames est actuellement fouillée de fond en comble par les archéologues de l’Agence wallonne du patrimoine qui profitent d’un chantier de rénovation de ce bâtiment classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie. De l’extérieur, le bâtiment se rattache clairement au 18e siècle, une époque où il a subi d’importantes transformations. "Mais dès qu’on gratte un peu, explique Marie Verbeek, on remonte le temps. En enlevant quelques couches d’enduit sur ce mur, par exemple, nous avons découvert une fenêtre rebouchée datant du 15e siècle. Et un peu plus loin, une autre ouverture remontant au 13e siècle."

Pour les archéologues Marie Verbeek et Pierre Hugues Tilmant, ce n’est pas une énorme surprise. Le 13e siècle marque une extension importante en Europe de l’ordre cistercien auquel l’abbaye de Marche-les-Dames se rattache. "Mais ce qui est exceptionnel ici, explique Marie Verbeek, c’est que ces éléments médiévaux sont préservés du sol jusqu’au toit, en élévation. J’estime que plus de 50% de l’abbaye primitive est conservée." D’autres abbayes cisterciennes sont beaucoup plus spectaculaires, comme celle de Villers-la-ville, mais à l’état de ruines.