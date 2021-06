La célèbre bande dessinée "Martine" découvre le musée du Louvre

Ce mercredi 23 juin sort le nouvel album de "Martine". La célèbre petite fille de Marcel Marlier (1930-2011) s'invite dans le musée le plus visité du monde... Le Louvre. Dans ce 61e album, Martine se balade et se perd entre la Joconde, Le Radeau de La Méduse et d'autres œuvres. Au départ de ce projet, le Louvre lui-même. Le musée souhaitait faire découvrir aux enfants ses prestigieuses collections et a donc fait appel à Martine. De cette manière, l'institution reconnait le grand talent de Marcel Marlier. Ce qui a de quoi flatter François Marlier, le fils de l'illustrateur "c'est vraiment un super bel hommage à mon papa. C'est très impressionnant surtout que c'est l'un des plus grands musées du monde. Voir Martine et mon papa faire leurs entrées au Louvre par la grande porte, c'est vraiment une belle reconnaissance ".