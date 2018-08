La canicule augmente les risques d'intoxication alimentaire dans les camps scouts

En cette période, les camps sous tente sont nombreux notamment dans la Botte du Hainaut. Les mouvements de jeunesse doivent s’organiser pour conserver leurs aliments dans de bonnes conditions. Certains gestes sanitaires sont indispensables pour éviter les problèmes. A Matagne-la-Grande, non loin des lacs de l’Eau d’Heure, 32 guides et leurs animatrices de l'Unité de la Pomme de Braine l'Alleud sont contraints de changer leurs habitudes de consommation.

" On ne garde que des vivres non-périssables qui ne doivent pas être au frais, explique Lysandra, l’une des animatrices. Nous mettons systématiquement les aliments frais au frigo mis à disposition par le propriétaire dans sa ferme qui se situe à cinq minutes en voiture. La viande est toujours sortie au dernier moment. Cela dit, on a plus de gaspillage que d’habitude : nous ne pouvons plus par exemple consommer des restes de pâtes cuisinées la veille. "

" On n'a pas d'autres solutions, mais ça marche. On a eu aucun souci pour le moment, garantit Sanderling, également membre du staff. "

Les scouts de l'Unité de la Pomme sont aussi vigilants lorsqu'ils consomment leur eau, contenue en bidons. Elle peut être une source de contamination car elle devient rapidement non-potable. "L'eau ne peut être consommée au-delà des 24 heures. Passé ce délai, elle devient impropre à la consommation et sert à la vaisselle ou la cuisson d'aliments, conclut Sanderling. "