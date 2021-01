La campagne givrée fait le bonheur des photographes amateurs

Des stalactites aux dunes de neige, en passant par les couchers de soleil et les pleines lunes… Ça mitraille sec, dans nos bois et nos campagnes ! Depuis le début du confinement, les photographes amateurs s’en donnent à cœur joie. Difficile de manquer ces clichés poétiques, sur Instagram, whatsapp ou Facebook. La photo devient le passe-temps favori des uns, une source de réconfort et d’évasion pour d’autres, à une époque où les destinations exotiques sont inaccessibles.

Christelle et sa fidèle Lana - © C Legrand Jamais elle n’aura autant usé ses bottines de marche, sur les sentiers de la campagne environnante. Chaque dimanche, Christelle Druart parcourt sa région. Jurbise, Lens, Soignies… La Masnuysienne varie les itinéraires et les horaires de ses sorties, pour immortaliser des paysages enchanteurs. Sa passion ? Les paysages, les déclinaisons de couleurs au soleil couchant, la beauté "au bord d’un chemin".

la ligne Mons-Bruxelles - © Christelle Druart Avec le confinement, Christelle a consacré plus de temps à ses "expéditions photo", mais sa passion ne date pas d’hier. "Je suis passionnée de la lecture, depuis mon plus jeune âge. Je pense que, tout comme la lecture, la photographie invite au rêve, à l’évasion. Ici, où nous nous trouvons, j’ai l’impression de me trouver dans les Landes. Avec ces arbres dans la brume, ces moutons… Les moutons, je les ai déjà photographiés au printemps, en été, en automne. Et voilà une série de clichés en plein hiver !"

La course du nuage et la Croix du souvenir - © C Druart Il y a 6 ans, lors d’une période de vie très difficile, Christelle découvre les vertus presque "thérapeutiques" de la photo. "J’étais en arrêt maladie, la photographie a constitué pour moi une bouée de sauvetage dans le sens où cela m’a poussé à sortir chaque jour de chez moi pour me balader à travers la campagne. C’est ce que l’on préconise, lors d’un burn-out". Depuis lors, l’appareil photo n’est plus jamais resté dans un tiroir.

Au loin, la "route d'Ath" - © C Druart Les sorties sont devenues quasiment quotidiennes, et Christelle aime partager ses clichés. "Lors du premier confinement et à la demande de certaines personnes, il m’est apparu comme essentiel de divertir les gens de l’entité en leur proposant une découverte ou redécouverte de nos plus beaux paysages environnants. J’ai reçu beaucoup de retours. Des gens me disaient 'mais où cela se trouve-t-il ? J’habite depuis des années dans l’entité, je n’ai jamais vu cet endroit, ce monument…". Certaines photos ont entraîné des confidences, le partage d’un souvenir. "J’ai parfois peur de lasser mais je découvre toujours à chaque promenade de nouveaux détails suivant les saisons, la lumière du jour, la course des nuages".

Les peupliers au soleil couchant - © C Druart Chemin faisant, nous arrivons avec Christelle sur l’un de ses "spots" favoris, derrière la place du village de Masnuy-Saint-Pierre. "Un de mes sujets de prédilection, c’est cette croix du souvenir, au cimetière. J’aime aussi photographier des couchers de soleil, avec au loin le clocher du village voisin, et l’alignement de peupliers qui semblent veiller sur notre village et auraient sans doute bien de belles histoires à nous raconter". La Masnuysienne s’arrête tout le temps, incapable de résister à la courbure particulière d’un saule, à la dentelle de givre d’une clôture. "C’est un peu embêtant pour ceux qui m’accompagnent en promenade, je m’arrête tout le temps". Lana (le labrador…) a l’habitude, mais tire tout de même sur la laisse, pour rappeler sa maîtresse à l’ordre…

Sa fleur fétiche - © Christelle Druart Sa page Facebook s’intitule "The Red Poppy", le coquelicot rouge. "Le coquelicot est un symbole d’espoir, d’été. Une période où on se sentira mieux. Cela me parle beaucoup, d’autant que je suis atteinte de polyarthrite. Les gens qui souffrent de cette maladie se disent toujours "demain, ça ira mieux". Un message qui peut parler à tous ceux qui attendent la fin de la pandémie, et le retour à la vie normale. Peut-être pour la saison des coquelicots ?

reportage - Christelle Druart - 10/01/2021 Le givre, la neige, les paysages d'hiver font le bonheur de nombreux photographes amateurs. Le confinement a d'une manière générale favorisé les promenades dans la nature et la découvertes de "petits paradis" près de chez nous. Nous avons suivi une passionnée de photographie. Autodidacte, la Jurbisienne CHristelle DRUART sort tous les jours pour immortaliser les beautés de sa région.