La campagne de collecte de fonds de Bozar récolte plus de 110.000 euros

L’institution culturelle bruxelloise Bozar annonce avoir clôturé sa campagne de collecte de fonds le 31 mai dernier avec plus de 110.000 euros au compteur. Un incendie s’était déclaré en janvier dernier sur le toit du Palais des Beaux-Arts, endommageant le circuit d’exposition de la rue Royale et la grande salle de concert Henry Le Bœuf, ainsi que son orgue. Outre les dégâts matériels, l’incident a aussi entraîné des pertes de revenus supplémentaires puisque certaines expositions ont dû être suspendues au cours de la période déjà difficile de la crise du coronavirus.

La campagne de collecte de fonds, en collaboration avec la plateforme numérique Koalect, a recueilli un montant total de 113.939 euros, offerts par 967 donateurs. Bozar mettra cet argent au profit de la réalisation et de la relance de son programme artistique. "Nous sommes très reconnaissants pour tous les dons qui nous sont parvenus ces derniers mois. Cela montre à quel point le public de Bozar et nos mécènes sont attachés à l’avenir de cette maison. Ce résultat apporte de l’oxygène au financement de nos projets dans une période très difficile sur le plan budgétaire, et nous permet de continuer à offrir la qualité artistique à laquelle notre public est habitué", se réjouit Elke Kristoffersen, responsable du département Partnerships & Philanthropy. Pour toute personne qui le souhaiterait, il est encore possible de verser une contribution via un formulaire disponible sur le site www.bozar.be.