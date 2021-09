La Buronzu Gallery, une nouvelle galerie d’art contemporain en plein coeur de Liège

Dédiée à l’art contemporain, à la pop culture et au street art, la Buronzu Gallery vient d’ouvrir ses portes à Liège, en plein centre-ville, rue Lulay des Fèbvres. Cette nouvelle galerie, c’est la concrétisation d’une passion que partagent deux amis de longue date, Derek Emonts et Michaël Verwulgen, tous deux 36 ans, pour l’art contemporain et la bande dessinée, un milieu dans lequel ils évoluent depuis plusieurs années. " En 2015 on s’est associés et on a créé la marque Buronzu pour commercialiser des sculptures originales en bronze, inspirées par des icônes du 9ème art, on a travaillé pendant quelques années avec Philippe Geluck également. De marchands d’art, nous devenons aujourd’hui galeristes, nous pouvons choisir de donner de la visibilité à des artistes, c’est un formidable aboutissement" explique Dereck.

Et c’est au street art que les deux amis ont décidé de dédier tout particulièrement leur galerie. " Beaucoup d’a priori subsistent à propos du street art, le limitant encore trop souvent à des graffitis sur les murs " souligne Michaël Verwulgen" Or, le street art suscite aujourd’hui un attrait de plus en plus important auprès de collectionneurs. Un des artistes très représentatif de cet attrait et auquel on pense assez spontanément c’est Banksy… Mais il y en a d’autres."