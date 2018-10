La Bruyère 2018 : Yves Depas (PS) sera le nouveau bourgmestre

C'est l'un des premiers faits marquants de ce scrutin en Province de Namur: le MR serait renvoyé dans l'opposition par une nouvelle majorité PS-D&B-Ecolo. L'accord a été confirmé par les trois têtes de liste sur le plateau de la télévision locale Canal C. C'est donc la fin d'une époque pour cette commune située au nord de Namur.

Le MR reste premier parti de la commune avec 32,61% mais recule de pratiquement 5 points par rapport à 2012 (37,57%). Il conserve ses 8 sièges au conseil communal.

Son partenaire au sein de la majorité sortante, le PS, obtient 27,08% et progresse légèrement par rapport au scrutin précédent (+0,83%). Le PS décroche sept sièges, soit un supplémentaire. Yves Depas, tête de liste et actuel échevin en charge de l'Enseignement, des Finances et de l'Emploi, obtient le plus de voix de préférence sur la liste socialiste et deviendra donc le nouveau bourgmestre de La Bruyère.

En troisième position, les Démocrates & Bruyérois (D&B) récoltent 21,27% des suffrages, suivis par Ecolo qui, avec 16,99%, réalise la plus forte progression (+5,27%).

En dernière position, on retrouve le PP avec 2,04% qui ne sera pas représenté au conseil communal.

En 2012, le MR avait obtenu 37,57% des votes et s'était associé au PS (26,25%) pour former une majorité. Robert Cappe était bourgmestre de La Bruyère depuis 1991.