La brocante de Temploux espère attirer plus de 100.000 visiteurs pour sa 42e édition

Après une édition 2018 en demi-teinte (100.000 visiteurs) en raison d'une météo capricieuse, la brocante de Temploux espère renouer avec le succès les 24 et 25 août prochains, ont indiqué vendredi ses organisateurs.

Par le passé, "la plus grande brocante du pays" a déjà accueilli plus de 150.000 amateurs de perles rares et bonnes affaires en un week-end. Elle espère à nouveau s'en rapprocher cette année, avec un public national et international venu des Pays-Bas, d'Allemagne, de France, d'Angleterre... et même des Etats-Unis.

Plus de 1.000 exposants sont annoncés dans les six kilomètres d'allées du village namurois de 2.200 habitants. Comme le veut la tradition, une bourse sera notamment dédiée aux collectionneurs le samedi, entre disques, pièces de monnaie, pin's, affiches publicitaires ou montres rares.

Une concentration de VW refroidies par air et de Transporter T3 se mêlera également à l'événement tout le week-end. Le dimanche sera lui marqué par la 7e édition du festival BD avec près de 30 dessinateurs. Un feu d'artifices est également prévu le samedi à 22h30. En revanche, le festival rock habituellement au programme n'est pas reconduit.

Pas moins de 600 bénévoles seront à pied d'œuvre pour faire de cette nouvelle édition une réussite. Comme toujours, les bénéfices récoltés par l'organisation seront reversés à des associations locales.