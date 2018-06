La briqueterie de Wanlin va sans doute fermer définitivement ses portes

L'argile avait fait la renommée de Wanlin mais aujourd'hui, les briques n'ont plus de succès.

La briqueterie de Wanlin avait déjà frôlé la fermeture définitive en 2013. 20 personne s'étaient retrouvées sans travail mais ce petit fleuron de la région avait été repris un an plus tard par Argibat, du groupe Nonet. Le groupe avait gardé cinq ouvriers pour produire des briques de nouvelle génération. Des briques qui n'étaient plus cuites, mais en argile crue. Plus écologiques et moins énergivores.

Le groupe tablait sur 10.000 tonnes de produit par an mais le succès n'a pas été au rendez-vous. Les finances de la société n'ont pas suivi et désormais la faillite a été prononcée. Cinq ouvriers et un employé se retrouvent sans emploi.

Que va devenir maintenant la briqueterie ?

Le groupe Nonet compte réaffecter l'espace. Sur le site de Wanlin, le groupe a déjà installé Recybat, qui est spécialisé dans la vente de matériaux de chantier recyclés. Une société qui fonctionne et qui n'est pas touchée par la faillite de la briqueterie.

Une information donnée par nos confrères de Matélé.