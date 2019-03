La bretelle d'accès 8A de la E411 à Louvain-la-Neuve fermée de mercredi à vendredi

La Sofico, qui a lancé début février un vaste chantier visant notamment à relier directement l'autoroute E411 au parking P+R de Louvain-la-Neuve, a annoncé lundi plusieurs modifications de circulation sur place. Ainsi, du mercredi 27 au vendredi 29 mars, les travaux en cours nécessiteront de fermer la bretelle d'accès n°8A "Louvain-la-Neuve", entre 9h et 16h en direction de Namur.

Les travaux ont pour but de créer un pertuis cyclable en toute sécurité. Une déviation sera alors mise en place via l'échangeur n°9 "Corroy-le-Grand". Une bretelle déjà chargée aux heures de pointe qui risque donc d'être encore davantage congestionnée pendant ces jours de fermeture.

La N4 à Pâques

Et durant les congés de Pâques, c'est une partie de la N4 qui sera fermée. Du lundi 8 au vendredi 19 avril, il ne sera en effet plus possible d'emprunter la Nationale 4 en direction de Gembloux entre le rond-point du boulevard de Wallonie (bretelle d'accès 8A de l'échangeur) et le carrefour avec la rue de la Baraque. Ce qui permettra de poser des impétrants. Une déviation sera dès lors mise en place via le boulevard de Wallonie, le boulevard du Sud et le boulevard Baudouin 1er. "Il est cependant fortement conseillé d'emprunter l'autoroute jusqu'à la sortie n°9 "Corroy-le-Grand" pour rejoindre le sud de Louvain-la-Neuve", précise la Sofico.

Ces travaux s'inscrivent dans le vaste chantier de création d'une liaison directe entre l'autoroute E411 et le parking P+R de Louvain-la-Neuve, qui représente un budget de près de 5 millions d'euros. Une deuxième phase consistera ensuite à créer une sortie depuis ce parking vers le boulevard de Wallonie, à partir d'août 2019, avec un coût estimé à 1,3 million d'euros. Enfin, une troisième phase permettra d'élargir le pont enjambant l'autoroute pour réaliser un passage sécurisé pour les piétons et les cyclistes. L'objectif est de tout terminer avant la fin de 2020.