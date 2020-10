La Brafa, la Brussels Art Fair, aura finalement bien lieu en 2021 dans un format innovant

La 66e édition de la Brussels Art Fair (Brafa) devait être reportée à janvier 2022 en raison des incertitudes liées à la crise sanitaire. Mais cette annonce a soulevé une vague de témoignages et de soutien telle que les organisateurs, "encouragés par cet élan", ont finalement planché sur une solution alternative. La foire se tiendra bel et bien selon un concept intitulé "Brafa @ home in the galleries" du 27 au 31 janvier 2021.

"Pratiquement, chaque participant sera invité à présenter dans sa galerie ou à son domicile, une exposition basée sur une sélection d'œuvres et d'objets d'art qui avaient été spécialement réservés pour la Brafa 2021", précise le communiqué.

Liberté est laissée aux participants d'exposer conjointement ou en solo, à condition de respecter des dates et des heures d'ouverture communes.

Ces expositions seront accessibles du mercredi 27 au dimanche 31 janvier 2021 inclus.

En complément, chaque participant sera invité à produire une courte vidéo personnalisée de son exposition. Toutes les vidéos réalisées et le matériel photographique les accompagnant, seront accessibles sur le site web de la foire d'art.

"Ce projet répond avant tout à une volonté de soutien direct aux galeries, explique Harold t'Kint de Roodenbeke, président de la Brafa. La raison d'être de notre événement est d'offrir une large vitrine et une plateforme de communication aux marchands et aux galeries d'art, contribuant ainsi à les faire vivre tout en mettant leur profession à l'honneur. (...) Aucun coût de participation ne sera demandé aux exposants: l'opération sera financée sur fonds propres de la Brafa, avec une participation de notre partenaire Delen Private Bank."

La liste des galeries participantes sera communiquée dans les semaines à venir. "Les exposants étant originaires d'une douzaine de pays, il est probable que Brafa @ home in the galleries connaisse de nombreuses déclinaisons tant nationales (à Bruxelles, Gand, Anvers ou Knokke) qu'internationales (à Paris, Londres, Amsterdam, Genève, Barcelone, Milan, Francfort...)", ponctuent les organisateurs.