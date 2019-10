La Bourse d'Anvers restaurée a été inaugurée après trois ans de travaux

Le bourgmestre d'Anvers Bart De Wever a inauguré vendredi le bâtiment rénové de la Handelsbeurs (Bourse d'Anvers). Le lieu retrouve sa fonction ancestrale de lieu de rencontre et de culture au coeur de la ville.

La Bourse, entre la Lange Nieuwstraat et le Meir, était à l'origine un bâtiment datant de 1531, plusieurs fois ravagé par les flammes puis reconstruit. Le site actuel, d'un style néo-gothique, date de 1872. Fin des années 90', les activités du bâtiment historiques cessent et sont transférées à Bruxelles. Inoccupés depuis, les lieux ont fermé leurs portes.

Une vaste rénovation a débuté en 2016 et la première partie du chantier est à présent terminée. Des événements d'entreprises, publics, défilés, gala, congrès et bien d'autres événements encore pourront dès lors être organisés dans ce nouveau cadre au cœur d'Anvers. Le plateau central du rez-de-chaussée peut accueillir jusqu'à 1.600 personnes et 10 salles multifonctionnelles sont disponibles à l'étage.

D'ici quelques mois, la Bourse des bateliers adjacente sera également transformée en restaurant, tandis qu'un hôtel de 139 chambres ouvrira dans le complexe historique voisin de l'Hôtel du Bois au printemps 2020. Le coût du projet s'élève à 60 millions d'euros.

Le bâtiment ouvrira pour la première fois au public le 13 octobre, à l'occasion de l'Urban Walk.