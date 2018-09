"Déçue", la bourgmestre cdH de Habay, Isabelle Poncelet, quitte la politique

Isabelle Poncelet, bourgmestre cdH de Habay et député fédérale depuis 2014, a décidé de quitter la politique, rapporte jeudi Le Soir.

"Je quitte la Chambre, je ne serai pas là lors de la séance de rentrée le 20 septembre. Au niveau communal, je pousserai la liste de mon parti à Habay le 14 octobre prochain, pour ne pas laisser tomber les amis tout à coup, mais c'est vraisemblablement ma dernière campagne et ma dernière élection. Je retourne dans l'enseignement, à l'école normale de Bastogne", déclare-t-elle dans les colonnes du quotidien.

"J'en ai assez de la politique, je suis déçue, je l'avoue. Les relations humaines, la sobriété dans l'action. J'ai le sentiment que tout cela ne compte plus vraiment, ou plus assez. Ce sont ceux qui crient le plus fort qui dominent, et les gens qui veulent tout, tout de suite. Je dirais même: ils veulent tout et son contraire", ajoute Isabelle Poncelet.

A la Chambre, cette dernière sera remplacée par Anne-Catherine Goffinet, échevine à Arlon.