La "Boum 2" à Bruxelles : la police intervient à l’aide d’autopompes pour disperser la foule présente au bois de la Cambre

Plus de cent personnes ont participé à cette performance. De la musique était jouée par un groupe dans la gare et les participants dansaient dans le hall principal et l'escalier.

Malgré l’ambiance bon enfant et sereine au bois de la Cambre, la présence policière est perceptible. En plus des stewards mobilisés par la ville de Bruxelles qui rappellent aux personnes présentes les mesures sanitaires à appliquer, plusieurs dizaines de policiers sont aussi présents.

Vers 16h15, l’ambiance s’est un peu tendue avec un groupe de personnes qui criait "Liberté, liberté, liberté !". La police est alors intervenue pour disperser ces personnes qui ont quelque peu terni l’ambiance bon enfant qui régnait jusque-là au bois de la Cambre. D’autres voix se sont fait entendre criant "stop à la dictature".

On est ensemble, on est solidaires dans un parc, c’est légal

Au même moment, d’autres fêtards présents sur les lieux ont appelé au calme, hurlant de "ne pas leur (la police, ndlr) donner de raison de nous frapper". La musique a alors repris de plus belle dans le parc et la fête a repris ses droits.

"On est là parce que tout le monde en a marre", témoigne Julien un verre à la main. Ce jeune présent sur place avec ses amis estime "ne plus rien comprendre" des "nouvelles règles" qui arrivent chaque jour pour contraindre un peu plus la vie des Belges. "On est ensemble, on est solidaires dans un parc, c’est légal", ajoute-t-il.

Seule ombre au tableau qui a terni l’ambiance : les forces de l’ordre. "Ils font leur travail, admet Julien Mais un moment donné on aimerait bien voir les forces de l’ordre en avoir marre, poser leur casque par terre et être avec le peuple car je pense qu’eux aussi quand ils rentrent du travail, ils en ont marre aussi en fait."