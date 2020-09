La "Boucle du Hainaut", chaînon manquant du réseau électrique à 380 kVolts

Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité haute tension, a présenté ce vendredi 4 septembre à Mons le projet de la "Boucle du Hainaut". La future jonction d'une ligne à 380.000 volts (380 kV), qui doit faire l'objet d'une révision du plan de secteur, devrait traverser le Hainaut via quatorze communes entre Mont-de-l'Enclus et Courcelles. La mise sous tension est programmée pour 2028.

L'élaboration du projet de la "Boucle du Hainaut" a franchi une nouvelle étape avec le récent dépôt du projet au sein des quatorze administrations communales du Hainaut concernées, et le début de la procédure officielle de demande de révision du plan de secteur. Cette phase précédera les procédures de demande de permis d'urbanisme visant à construire l'infrastructure. L'objectif de l'opérateur Elia est de mettre la liaison sous tension à l'horizon 2028.

Un corridor de près de 85 kilomètres

La "Boucle du Hainaut" sera, à l'horizon 2028, la réalisation du "chaînon manquant" dans le transport l'électricité à travers la province de Hainaut. La future nouvelle ligne à 380 kV sera établie sur un "corridor" de 84,8 kilomètres envisagé entre le poste à haute tension d'Avelgem et celui Courcelles, via quatorze communes hainuyères.

Le choix technologique s'est porté sur une liaison aérienne en courant alternatif correspondant au niveau de tension de 380 kV et à la capacité de transport de l'énergie de six gigawatts (GW).

"Le projet vise à tendre vers un système énergétique intégrant en part majeure d'énergies renouvelables et ainsi, d'atteindre à terme la neutralité carbone", ont indiqué les instances d'Elia. "L'axe de transport de l'énergie actuel est saturé. La sortie future du nucléaire et la montée des énergies renouvelables, imposent une adaptation du réseau pour assurer, notamment, la fiabilité et la continuité de livraison de l'électricité. Le réseau actuel est bien maillé autour de ses sources de production majeures, les centrales nucléaires, à l'est du pays. Dans le futur, l'électricité viendra davantage de l'ouest, de France, du Royaume-Uni et des éoliennes offshore dont la production devrait passer de 2,3 GW en 2020 à jusqu'à 4 GW en 2030. La production énergétique sera plus importante. Cela nécessite donc une nouvelle infrastructure de transport qui puisse répondre aux défis de la transition énergétique."

Les quatorze communes du Hainaut concernées sont Mont-de-L'Enclus, Celles, Frasnes-Lez-Anvaing, Leuze, Ath, Chièvres, Brugelette, Lens, Soignies, Braine-Le-Comte, Ecaussinnes, Seneffe, Pont-à-Celles et Courcelles. Le dossier de base de demande de révision du plan de secteur précise qu'un "corridor" de 200 mètres de large a été déterminé. Plusieurs critères ont été pris en considération pour l'implantation de la future infrastructure, comme la revalorisation du plan de secteur existant.

Selon le projet d'Elia, quelque 38 % de l'infrastructure électrique actuelle pourraient être valorisés dans le cadre du nouveau projet. On pointe aussi des critères d'exclusion pour la future implantation aérienne comme les zones Seveso et les aéroports, l'éloignement des zones d'habitats et des critères liés à l'environnement et au patrimoine.