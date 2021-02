La biotech carolo Delphi Genetics à la recherche d'un partenariat pour développer son traitement contre le coronavirus

Le docteur Michaël Piagnerelli travaille aux soins intensifs de l’hôpital Marie Curie à Charleroi. Il est par ailleurs professeur en biochimie à l’Université de Mons. Pour lui le temps presse : "Dans notre service nous devons faire face à des inflammations généralisées. Les patients peuvent être mis sous respirateur ou bénéficier de machines de dialyse mais ce qu’il faut surtout faire, c’est empêcher en amont que le virus ne progresse dans le corps. Nous pensions que la cortisone pourrait donner de bons résultats mais force est de constater que ça n’est pas le cas. Cela suscite beaucoup de discussions et de controverses. Donc actuellement nous n’avons pas de réel traitement. Il a malgré tout de nombreuses pistes. Nous avons notamment participé à une étude belge sur le don de plasma de personnes convalescentes qui ont donc déjà des anticorps et qui peuvent les donner aux malades. Il faut en tout cas rester optimiste : il n’y a jamais eu autant d’études et de publications sur le sujet. On s’orientera sans doute vers un cocktail médicamenteux pour soigner les malades."

L’un de ces traitements viendra peut-être de la société de biotechnologie Delphi Genetics installée à quelques kilomètres de l’hôpital Marie Curie dans le BioPark de Charleroi. Elle développe un actuellement un médicament en collaboration avec l’université de Liège. "Il faut imaginer un piège à souris", explique Cédric Szpirer le directeur exécutif et scientifique. "On attire le virus dans certaines cellules et ces cellules sont capables de le détruire. Notre traitement agit au niveau des poumons et pourrait être appliqué tant sur des patients déjà atteints que de façon préventive. Nous en sommes aux essais précliniques mas ils sont très encourageants. Le développement a débuté en mars et a déjà abouti en novembre au dépôt d’un brevet."