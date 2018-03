La Bibliothèque royale s'offre une salle de lecture des journaux totalement rénovée

A Bruxelles, la Bibliothèque royale de Belgique ouvre, dès ce lundi 12 mars, une salle de lecture totalement rénovée et mieux adaptée aux nouveaux publics de la bibliothèque. Un espace élargi, lumineux et ouvert sur le Mont des Arts. "Nous avons voulu ouvrir, non seulement nos collections, mais aussi l'espace...le nombre de places disponibles a été doublé" précise Sara Lammens, la directrice générale de la Bibliothèque royale. Jusqu'ici, la salle de lecture ne disposait que de places de travail. Désormais, de petits fauteuils blancs invitent à la détente en contemplant, à travers de larges baies vitrées, le jardin en contrebas. Un espace de co-working a également été ajouté en mezzanine. "On peut s'y rencontrer, discuter, échanger car le silence n'est plus forcément de rigueur dans les bibliothèques", explique directrice. Cette nouvelle salle, dont la rénovation aura couté un demi-million d'euros, a été approuvée par le secrétariat d’Etat à la Politique scientifique. Elle comprend aussi un nouveau système informatique de gestion des collections, opérationnel d’ici deux mois.

Que peut-on y consulter?

Chercheurs, étudiants, curieux pourront encore y trouver toutes les collections de presse écrite, depuis le tout début du dix-huitième siècle jusqu'à nos jours, au format papier. Mais ce n'est pas tout : "nous avons également des collections de presse étrangères extrêmement importantes ainsi qu'une bibliothèque de référence, non seulement en rapport avec la presse écrite, mais également avec la radio, la télévision et le web, avec toutes ses déclinaisons" ajoute Marc D’Hoore, conservateur de la section Journaux et Medias contemporains.