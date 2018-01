La Befana: une tradition toujours chère au coeur des Italiens

Le jour de l'épiphanie, une vieille dame débarque dans les maisons. C'est la Befana, une "gentille sorcière", connue de tous les Italiens. Chez nous aussi, dans les régions du Centre, du Borinage, de Liège, de nombreuses familles perpétuent encore la tradition.

C'est l'effervescence dans la salle de La Fontaine, à Hornu. Chaque année, on y fête la Befana. "Cette année encore, nous attendons 80 enfants", précise Renata Gemma, la présidente de l'association "Femmes Immigrées et Culture" et sa chorale multiculturelle. Un spectacle est prévu, avec de nombreuses familles italiennes de la région. "Mais aussi des personnes du cours d'alphabétisation, des familles de l'immigration maghrébine. Nous voulons que ce soit une fête d'ouverture, avant tout, et transmettre notre culture au maximum".