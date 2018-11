La Banque européenne d'investissement va prêter 80 millions à l'inBW

L'intercommunale de développement économique de la province du Brabant wallon vient de conclure un important partenariat financier avec la BEI, la Banque européenne d'investissement.

La BEI va prêter 80 millions d'euros sur 20 ans à l'intercommunale in BW pour l'aider à financer une cinquantaine de projets. L'intercommunale, de son côté, va ajouter 80 millions d'euros. Au total donc, elle va injecter 160 millions d'euros en quatre ans dans l'économie provinciale, avec une attention toute particulière pour le secteur de l'eau. Parmi les projets dans les cartons : les compteurs d'eau intelligents.

"Ça me paraît être probablement l'initiative qui aura le plus d'effet sur le consommateur, déclare ainsi Baudouin le Hardy de Beaulieu, le directeur général d'IBW. Le fait de pouvoir avoir accès semaine après semaine à sa consommation, aussi bien pour l'intercommunale que pour le consommateur lui-même, permettra de détecter très rapidement des fuites au niveau privé, des fuites au niveau public, et donc de rationaliser la consommation de ce qui devient maintenant véritablement une matière première rare à protéger, qui est notre eau potable. Tous les consommateurs d'eau, dont les 80.000 compteurs que nous avons ici dans le Brabant wallon, vont en profiter."

C'est donc un investissement parmi d'autres dans le secteur de l'eau. Il y en aura d'autres, comme la construction de nouveaux réservoirs d'eau, la prospection aussi de nouvelles ressources en eau potable dans la province, ou encore bien sûr le remplacement de conduites d'eau vieillissantes.

D'autres priorités d'investissement pour la province ?

Plusieurs investissements importants sont prévus dans le développement urbain, avec - par exemple - la rénovation du Théâtre Jean Vilar à Louvain-la-Neuve, des projets de rénovation de différents bâtiments pour leur permettre d'accueillir des PME dans de meilleures conditions, et puis - bien sûr - un gros chapitre : les Recyparcs, les anciens parcs à conteneurs.

"On a 17 Recyparcs en Brabant wallon, ce qui est trop peu. On voudrait donc bien en avoir plus. Le problème est de situer les endroits où implanter de nouveaux Recyparcs, ce n'est vraiment pas facile. Par contre, on en a qui sont devenus trop petits, trop vieux, mal agencés et peu confortables pour les usagers. Ceux-là, on est en négociation avec cinq communes pour déménager cinq Recyparcs et en construire de plus grands. Et là, les emplacements se trouvent plus facilement lorsqu'il s'agit d'un déménagement."

Plus facile de trouver des emplacements pour des remplacements, mais par contre il faudra trouver cinq ou six emplacements supplémentaires pour de nouveaux Recyparcs… Et ça, c'est plus compliqué. C'est le fameux syndrome "Nimby".

80 millions, une "goutte d'eau" pour l'Europe

La BEI finance donc la moitié du programme d'investissement de l'intercommunale. Pour elle, c'est beaucoup, mais pour la BEI, ce n'est rien…

C'est vrai qu'on a souvent l'image d'une BEI, d'une Banque européenne d'investissement, qui investit dans de gros projets très chers. Mais la BEI n'hésite pas non plus à soutenir aussi des investissements plus modestes, avec un ancrage local fort, pour autant qu'ils correspondent à ses thématiques prioritaires, précise Pierre-Emmanuel Noël, le représentant en Belgique de la BEI.

"Le changement climatique, l'environnement, la régénération urbaine et le soutien à la croissance économique, et nous avons, avec nos ingénieurs, nos économistes et nos équipes techniques, passé au crible chacun de ces projets pour pouvoir finalement conclure à une intervention favorable."

Car la BEI n'est pas une banque classique. Déjà, elle ne doit pas verser de dividendes à des actionnaires. Elle analyse surtout les projets qui lui sont soumis en profondeur, et au travers de ses analyses, en fait, avec ses professionnels, elle n'hésite pas à diffuser les bonnes pratiques que ces experts ont rencontrées ailleurs en Europe, voire dans le monde.