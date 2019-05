La bande réservée au covoiturage sur la E411 s'arrête à la frontière linguistique pour le moment

C’est un énième épisode de surréalisme à la belge dans la lasagne institutionnelle dont les Belges ont le secret. La semaine prochaine, un tronçon de l’E411 fera l’objet d’un projet pilote de la Région wallonne. La bande d’arrêt d’urgence, déjà réservée aux autobus, sera autorisée au covoiturage… mais pas entièrement.

Les autobus peuvent circuler sur la bande d’arrêt d’urgence de l'E411 depuis plusieurs années, et la Région wallonne souhaiterait l’ouvrir aux véhicules comptant au moins trois passagers. Un projet pilote débutera ce mardi 7 mai à partir de Wavre, mais il sera impossible de rejoindre la capitale via cette unique bande. La Flandre ne participant pas au projet, les automobilistes devront inévitablement se rabattre sur les bandes principales une fois la frontière linguistique franchie.

« L’objectif est que cela ne soit pas comme ça dans la réalité », précise d’emblée François Dubru, collaborateur au sein du cabinet du ministre wallon de la Mobilité, Carlo Di Antonio (cdH). Nous voilà rassurés. Il le confirme, les discussions avec la Région flamande continuent. « C’était déjà le cas lorsque les bus ont pu circuler sur cette bande. La Flandre n’a pas embrayé tout de suite. Mais nous restons en contact », annonce-t-il confiant.

Trois ministres pour 17 kilomètres

Concrètement, une signalisation spécifique sera mise en place à hauteur d’Overijse. La fin de la zone de covoiturage sera bien marquée et les malentendus seront, en principe, évités. Notons en outre que pour le court tronçon situé en territoire bruxellois, on n’attend plus que le feu vert de la Région Flamande pour emboîter le pas. « Bruxelles est un wagon, c’est la Wallonie qui est la locomotive. Nous n’avons plus qu’à attendre la Flandre », résume François Dubru.

Le ministre flamand de la Mobilité, Ben Weyts (N-VA), avait pourtant déclaré le mois dernier ne pas vouloir s’impliquer dans le projet. Malgré l’avancement du dossier, nous ignorons toujours s’il acceptera de monter dans le train. Pour cette unique autoroute, trois Régions et trois ministres de la Mobilité doivent accorder leur violon. Bien qu’elle s’annonce complexe, la partition n’a pas fini d’être écrite.